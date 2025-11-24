Днес и утре, 24 и 25 ноември, ще бъде извършен текущ ремонт на асфалтовата настилка на Аспаруховия мост. Ще бъдат рехабилитирани над 2 000 м2, съобщиха от Община Варна.Ремонтът се извършва във връзка със сключено споразумение между Община Варна и Агенция "Пътна инфраструктура" за поддръжка на републиканските пътища на територията на общината.Стойността на ремонта е 158 хиляди лв. с ДДС.Ремонтните дейности ще се извършват след 19 ч. с цел облекчаване на движението.Движението на моторни превозни средства по моста няма да бъде преустановявано, като ще се осъществява в свободната лента на ремонтираното платно.Община Варна призовава гражданите и водачите на автомобили, които в тези часове се движат по този маршрут да бъдат бдителни и да шофират внимателно.