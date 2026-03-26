Започва дългоочакван ремонт във Варна, ключов за голям район
Общата дължина на участъка от улицата, която предстои да бъде изградена е 1400 метра. Дейностите ще започнат с възлагането на предпроектно проучване в участъка от ул. "Арх. Манол Йорданов“ до ул. "Д-р Борис Окс“.
След приключване на геодезическото заснемане и предпроектните анализи ще се стартира процедура по отчуждаване на имоти, премахване на стени, огради и други постройки, попадащи в обхвата на улицата.
Изграждането на тази основна транспортна връзка в кв. "Св. Никола“, която ще свързва ж.к. "Бриз“ и местност "Траката“, ще осигури значително по-добра свързаност, по-бързо придвижване и по-облекчен трафик за жителите на кв. "Св. Никола“, ж.к. "Бриз“ и местност "Траката“.
В предложения за одобрение бюджет на район "Приморски" за 2026 г. са заложени средства за отчуждителни мероприятия, проектиране и изграждане на още няколко ключови улици като разширяването на бул. "8-ми Приморски полк“ в частта от бул. "Христо Смирненски“ до ул. "Климент Денчев“ , ул. "Орфей“ , ул. "Св.Параскева“, ул. "Св. Мина“, ул. "Проф. д-р. Панко Ванков“, ул. Проф. д-р. "Георги Георгиев“, ул. "КДП Георги Боев“ и ул. "Народен Юмрук“.
