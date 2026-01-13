В скоро време се очаква да започне изпълнението на цялостната подмяна на осветлението в кв. "Чайка“. По проект е предвидено полагането на около 20 км. нов захранващ кабел и около 1000 нови енергоспестяващи LED осветителни тела, информираха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в Община Варна.От кметската администрация припомниха, че на територията на район "Приморски“ с подменено осветление е още пешеходната алея на бул. "Осми приморски полк“ между бул. "Васил Левски“ и ул. "Студентска“, както и в пешеходните подлези под бул. "Васил Левски“ -на базар "Левски“, на ул. "Мир“ и връзката с бул. "Осми Приморски полк“ в кв. "Чайка“.