Важна промяна влиза в сила на Станчовата алея в Морската градина от утре.

Това става ясно от публикация на "Холдинг Варна“. От там съобщиха (публикуваме текста без редакторска намеса):

Във връзка с изграждането на асансьорната кула, в участък от Станчовата алея ще бъде въведено временно и локално стеснение на пешеходното пространство.

Мярката е необходима за изпълнение на строително-монтажните дейности по изграждането на моста към асансьорната кула.

Дейностите ще се извършват в периода от 23 януари до 15 март 2026 г.

Преминаването на пешеходците няма да бъде възпрепятствано, като зоната ще бъде ясно обозначена и обезопасена съгласно всички изисквания за безопасност.

Благодарим за разбирането!