Започва кампания за разделно събиране на опасни отпадъци във Варна
Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
- Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
- Мастила и замърсени опаковки;
- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);
- Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).
ГРАФИК:
Район "Приморски" - 26.03.2026 г. (четвъртък):
- 09:00 - 12:45 ч. пазар "Чаталджа", паркинга на ул. "Цар Асен";
- 13:45-17:30 ч. кв. "Виница", срещу супермаркет "Макао" до пресечката с ул. "Ламбо Пасков".
Район "Аспарухово" - 27.03.2026 г. (петък):
09:00 - 12:45 ч. пазара на ул. "Моряшка".
Район "Одесос" - 27.03.2026 г. (петък):
13:45-17:30 ч. площад "Лаврентий" и ул. "Коста Тюлев".
Район "Младост" - 28.03.2026 г. (събота):
09:00-12:54 ч. паркинга до газстанцията на ул. "Вяра" срещу бл.138.
Район "Владислав Варненчик" 28.03.2026 г. (събота):
13:45-16:30 ч. паркинга до "Супермаркет 5".
Район "Одесос" - 29.03.2026 г. (неделя):
09:00-16:30 ч. сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. "Осми Приморски полк".
