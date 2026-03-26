От днес във Варна започва първата четиридневна кампания за 2026 г. за събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата. Тя е организирана от Община Варна и предоставя възможност на населението да предава опасни отпадъци в мобилен събирателен пункт, като в графика са включени и съботно-неделни дни.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

- Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

- Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

- Мастила и замърсени опаковки;

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);

- Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).

ГРАФИК:

Район "Приморски" - 26.03.2026 г.  (четвъртък):

- 09:00 - 12:45 ч. пазар "Чаталджа", паркинга на ул. "Цар Асен";

- 13:45-17:30 ч. кв. "Виница", срещу супермаркет "Макао" до пресечката с ул. "Ламбо Пасков".

Район "Аспарухово" - 27.03.2026 г. (петък):

09:00 - 12:45 ч. пазара на ул. "Моряшка".

Район "Одесос" - 27.03.2026 г. (петък):

13:45-17:30 ч. площад "Лаврентий" и ул. "Коста Тюлев".

Район "Младост" - 28.03.2026 г.  (събота):

09:00-12:54 ч. паркинга до газстанцията на ул. "Вяра" срещу бл.138.

Район "Владислав Варненчик" 28.03.2026 г.  (събота):

13:45-16:30 ч. паркинга до "Супермаркет 5".

Район "Одесос" - 29.03.2026 г. (неделя):

09:00-16:30 ч. сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. "Осми Приморски полк".