Започва общинска АНТИСПИН кампания под надслов "Пазя себе си, пазя и теб!“ по повод Деня на влюбените - 14 февруари. Организатор на събитието е дирекция "Превенции“ към Община Варна, която се включва във втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Основните цели са да се привлече общественото внимание и да се информират гражданите как да се предпазват от ХИВ и СПИН; къде могат да си направят тестове и как хората, живеещи с ХИВ, получават безплатна антивирусна терапия.Във Варна превантивната инициатива ще се реализира приоритетно в социалните мрежи. За целта ще бъдат използвани профилите на дирекция "Превенции“ и в периода от 14 до 20 февруари всеки ден в Instagram, Facebook и Youtube каналите на дирекцията ще се публикуват специално изработени от млади доброволци кратки образователни видеа, насочени към техни връстници.В кампанията активно участие ще вземат и училищните клубове за превенция на рисковото поведение в 12 варненски гимназии. В общинските училища, където има действащи клубове по превенции, над 50 ученици ще влязат в ролята на обучители на свои съученици и ще проведат множество информационни сесии по темата за рисковото сексуално поведение, ХИВ/СПИН и други полово предавани болести.