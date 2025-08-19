Органите на реда ще започнат проверки на фирми и юридически лица, които ще следят, дали се изпълнява правилно компенсационната програма за озеленяване във Варна. Подновяването и поддръжката на зелената система в града е един от приоритетите на общинската администрация и затова е важно да следим както за изпълнението на ангажиментите на Община Варна, така и за поетите задължения на частни и юридически лица. Това заяви по време на редовната оперативка в Община Варна заместник-кметът Илия Коев по темата за устойчиво развитие и запазване на зелената система в морската столица.В изпълнение на мерките за пожарна безопасност, от район "Младост“ са изпратили 17 писма с предписания за спешна коситба в дворовете на частни имоти, поради предпоставки от възникване на пожари, докладваха на оперативката. 7 от собствениците вече са изпълнили препоръките, а останалите терени се наблюдават от районното кметство.