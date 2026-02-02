Започва раздаване на билетите за концерт-трибют "Майкъл Джексън"
Концертът е част от културните събития по проекта "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ (ПИИ № BG-RRP-11.021-0011), реализиран с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се състои на 6 март от 19:00 ч. Държавна опера - Варна.
Симфоничният проект отдава почит на един от най-влиятелните артисти в световната поп култура – Майкъл Джексън. Спектакълът представя музикалната история и творческото наследство на Краля на попа чрез впечатляващ кросоувър между симфонична музика, поп, рок и джаз. Проектът е създаден през 2022 г., по повод 40 години от излизането на албума "Thriller“, който променя поп музиката завинаги.
Концертът ще бъде дирижиран от световноизвестния италиански музикант Роберто Молинели. Солисти са италианските певци Клариса Вичи и Матиа Шаша – утвърдени изпълнители с участия в международни продукции и популярни музикални формати. На сцената ще бъде оркестърът на Държавна опера – Варна, а режисьор на спектакъла е Сребрина Соколова.
Основната цел на проекта "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ е да осигури по-широк достъп до култура за гражданите чрез безплатни културни събития в различни части на града, както и да насърчи участието на местни артисти и културни организации.
Културният календар със събития по проекта продължава до 31 март 2026 г.
