Община Аксаково е първата във Варненска област, която стартира изграждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци, генерирани от домакинствата.

Отделянето на хранителните остатъци от общия отпадък в домакинствата ще стартира пилотно сред жители на град Аксаково. Първи в нея ще се включат 50 домакинства. Набирането на желаещи ще стане на абсолютно доброволен принцип - с попълване на анкета. Бланки има в сградата на общинската администрация на сайта на Община Аксаково.

За първите 50 желаещи, попълнили анкетните карти, вече са осигурени 50 кафяви кофи и биоразградими чували, които ще им бъдат предоставени на 26 април 2026 г., броени дни след Международния ден на земята. Съдовете ще бъдат обслужвани по график.

С цел насърчаване на населението да събира разделно биоразградимите хранителни отпадъци Общината ще стартира и информационни кампании, образователни игри и безплатно осигуряване на биоразградими чували.

На следващ етап ще бъде закупена и специализирана техника - подходящи камиони за събиране и извозване на събраните хранителни отпадъци от домакинствата.

След разработване на системата за разделно събиране на хранителни отпадъци в гр. Аксаково, постепенно тя ще се разшири и ще бъдат включени и населените места от територията на общината, в които предварително бъде установена необходимост, тъй като в малките населени места не се генерират големи количества хранителни отпадъци.