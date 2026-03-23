Община Аксаково е първата във Варненска област, която стартира изграждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци, генерирани от домакинствата.Отделянето на хранителните остатъци от общия отпадък в домакинствата ще стартира пилотно сред жители на град Аксаково. Първи в нея ще се включат 50 домакинства. Набирането на желаещи ще стане на абсолютно доброволен принцип - с попълване на анкета. Бланки има в сградата на общинската администрация на сайта на Община Аксаково.За първите 50 желаещи, попълнили анкетните карти, вече са осигурени 50 кафяви кофи и биоразградими чували, които ще им бъдат предоставени на 26 април 2026 г., броени дни след Международния ден на земята. Съдовете ще бъдат обслужвани по график.С цел насърчаване на населението да събира разделно биоразградимите хранителни отпадъци Общината ще стартира и информационни кампании, образователни игри и безплатно осигуряване на биоразградими чували.На следващ етап ще бъде закупена и специализирана техника - подходящи камиони за събиране и извозване на събраните хранителни отпадъци от домакинствата.След разработване на системата за разделно събиране на хранителни отпадъци в гр. Аксаково, постепенно тя ще се разшири и ще бъдат включени и населените места от територията на общината, в които предварително бъде установена необходимост, тъй като в малките населени места не се генерират големи количества хранителни отпадъци.