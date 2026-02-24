За важна дейност преди пролетния сезон, която да промени облика на ларгото на Варна за лятото, съобщиха от районното кметство "Одесос“.Днес (24 февруари) при подходящи метеорологични условия ще започне санитарна и формираща резитба на короните на дърветата по бул.“Сливница“ - в участъка от х-л “Одесос“, до ул. "Стефан Караджа“, а след това до бул. "Княз Борис І“.Резитбата ще се извърши по график.