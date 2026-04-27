На 1 юни – Деня на детето, морската столица отново ще се превърне в сцена на красотата, таланта и детските мечти. Започва официалното записване за деветото издание на обичания конкурс "Малка Мис и Малък Мистър България – Варна 2026" – събитие, което всяка година събира най-усмихнатите, артистични и уверени деца от Варна и региона.

Конкурсът дава възможност на малки и големи участници на възраст от 4 до 17 години да покажат своя чар, сценично присъствие и индивидуален талант пред публика и жури. Освен конкурс за красота, това е и празник на детската увереност, артистичност и вдъхновение – място, където всяко дете може да блесне по свой собствен начин.

Тазгодишното издание ще се проведе на 01.06.2026 г. в стилната атмосфера на THE BRIK PORT, където участниците ще дефилират, ще представят своите умения и ще се борят за престижните титли.

Организаторите обещават вълнуваща програма, много емоции, специални гости и незабравимо преживяване за всички участници и техните семейства.

Крайният срок за записване е 22.05.2026 г., а желаещите могат да заявят участие директно чрез страницата на конкурса или на телефон:

0896 841 777 – А. Проданова

Очаква се и тази година конкурсът да се превърне в истински празник на детската красота, талант и мечти.