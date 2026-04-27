През месец май започват безплатните пешеходни турове за жителите и гостите на Варна, организирани от Община Варна, дирекция "Туризъм". Те се провеждат в партньорство със Съюз на екскурзоводите в България.

Инициативата се утвърждава като една от най-атрактивните възможности за опознаване на града – чрез неговата история, архитектура и знакови градски пространства. Професионално водените обиколки дават шанс на участниците да открият Варна отвъд познатия ѝ облик на морска дестинация – като град с богато културно-историческо наследство и многопластова история.

През 2026 г. програмата за първи път включва и специално разработени безплатни пешеходни турове за хора с двигателни затруднения - важна стъпка към развитието на достъпен туризъм и осигуряване на равен достъп до преживявания в града.

Първата такава обиколка ще се проведе на 6 май от 10:30 ч., с начален пункт пред Туристическия информационен център във Варна. Пешеходните туровете се провеждат по предварително изготвен график, а подробна информация може да бъде открита на следните линкове:

Турове за хора с двигателни затруднения:

Турове на български език:

Турове на английски език:

