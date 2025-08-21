ЗАРЕЖДАНЕ...
Започват големи проверки в област Варна
Припомняме, че с договор от 25 юли 2025 година, сключен на основание Решение на Министерския съвет на Община Долни Чифлик бе прехвърлено безвъзмездно правото на собственост върху два поземлени имота, ведно с построените в тях 40 сгради /бивш войскови район 1351/ за изграждане на общинска инфраструктура за социални и образователни дейности, за складове, гаражи и работилници за съхранение, обслужване и поддържане на общинска техника, материали и за озеленяване.
По този повод днес областният управител Андрияна Андреева гостува в Община Долни чифлик, за да се запознае на място с инвестиционните намерения и решения за въпросните терени предложени от местната власт, както и с всички останали проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и условията за живот на местните жители.
Екипът на община Долни Чифлик и кметът Красимира Анастасова представиха проекта за ПУП разработен в 4 нови дяла, предвидени за строителство в предоставените от държавата терени.
В първия, който обхваща близо 45 000 кв. м., предстои изграждането на социален комплекс за седем нови резидентни услуги - грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, такива с психични разстройства, грижа за пълнолетни лица с физически увреждания и резидентна грижа за възрастни хора.Новият социален комплекс за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства ще има адекватни условия на живот и грижа за лицата с увреждания и център за комплексно предоставяне на социални услуги.
Вторият дял предвижда разширяване на съществуващия парк "Армейски" с обособени зони за отдих, детски, спортни площадки и други обществени нужди.
Третият дял от получените от държавата терени ще бъде предоставен на ПГСС "Иван Вл. Мичурин“ като полигон за практика и упражнения, за създаване на лозови насаждения, овощна градина и зеленчукови полета.
Последният 4-ти дял от предоставените терени, общината предвижда за обособяване на складове и автопарк на община Долни Чифлик.
Областният управител Андрияна Андреева подчерта отличната комуникация между община Долни чифлик и Областна администрация, която позволи за по-малко от година да се извървят всички предвидени от закона стъпки, свързани с безвъзмездното придобиване право на собственост върху държавни терени. Тя подчерта и своята решимост да упражнява правото си на контрол върху имоти и терени, които държавата предоставя на общините за управление и стопанисване.
Гостите разгледаха една голяма част от предоставените имоти и теренина територията на парк "Армейски", в това число и изградения там по европейски проект Център за изкуства и занаяти.
