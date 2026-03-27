Благомир Коцев с кметовете на с. Звездица – Станислава Христова, с. Казашко – Гергана Петкова, с. Каменар – Светослав Райков, с. Тополи – Благовест Георгиев и с. Константиново – Димитър Владимиров. В срещата участваха още директорите на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" Тихомир Тимов, дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" Александър Драгнев, дирекция "Екология и опазване на околната среда" Милена Недялкова и секретарят на Община Варна Силва Крикорян.
Местните администрации ще контролират и изпълнението на договорите за текущ ремонт на пътища и ще определят сами участъците за рехабилитация. В договора за тази дейност, който предстои да бъде сключен, са предвидени приблизително по 100 000 евро за ремонт на пътните настилки, тротоарите и други инфраструктурни елементи, посочиха от дирекция ИИБ.
Всеки от кметовете на кметства посочи належащите си проблеми, някои от които изискват по-дългосрочно планиране, други – предприемане на по-спешни мерки. Сред общите теми за всички населени места са заложените параметри в подготвяната обществена поръчката за сметосъбиране и сметоизвозване като вид и разположение на контейнерите, бъдещата система за извозване на битови отпадъци и др. Ще бъдат засилени проверките и наказателните мерки по отношение на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и образуване на незаконни сметища, като в екипите от служители от общинската дирекция "Екология и опазване на околната среда" ще се включат и представители на кметствата. По време на срещата бе отчетено, че известна част от незаконните сметища не са на общинска територия, а са частни, горски или земеделски терени и Община Варна е с ограничени правомощия да задължи собствениците да ги почистят.
Кметовете на малките населени места на територията на община Варна заявиха необходимост от ремонт на съществуващи детски и спортни площадки, както и проектиране на нови. Започват ремонти на част от спиркозаслоните, както и премахване на опасни дървета на територи
Започват редица ремонти във варненските села
