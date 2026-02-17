Нова Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна за периода 2026–2030 г. е в процес на разработване. След финализирането ѝ документът ще бъде публикуван на сайта на общината за обществено обсъждане, а впоследствие внесен за разглеждане и одобрение от Общинския съвет. Това стана ясно на пресконференция с участието на заместник-кмета Павел Попов, директора на дирекция "Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, началника на отдел "Образование“ Светлана Лесидренска и представители на работодателските организации.Антоанета Хинева подчерта, че действащата към момента стратегия е изготвена на базата на данни от 2019 г., които вече не отразяват реалната картина в образователната система. По думите ѝ след преброяването на населението през 2021 г. са отчетени съществени промени в демографските и статистическите показатели. Днес работим в различна среда – детските градини вече са 53 при 51 преди няколко години, разкрити са 10 нови групи, има промени във възрастовата структура и в образователния профил на педагогическите специалисти. Нараства и броят на учениците, най-вече в професионалните гимназии и профилираните паралелки, а в Центъра за специална образователна подкрепа са разкрити с 15 повече паралелки, посочи още тя. Според Хинева именно подобни промени налагат изработването на нов стратегически документ, който да стъпи на актуални данни и да даде адекватен отговор на потребностите на образователната система във Варна през следващите години.Стратегията се разработва по класическия модел на стратегическо планиране, който отговаря на три основни въпроса – откъде тръгваме, къде искаме да стигнем и как ще го постигнем, обясни Светлана Лесидренска. Тя уточни, че е направен подробен анализ на външната среда и на вътрешния потенциал на системата – институционален, кадрови, инфраструктурен и финансов. Данните показват, че Варна разполага със стабилна основа – 53 детски градини, 59 училища и 7 центъра за подкрепа на личностното развитие, както и изградена STEM среда в част от училищата. В същото време съществуват предизвикателства, свързани с недостиг на учители по математика и природни науки и необходимост от обновяване на част от сградния фонд.По думите ѝ анализът показва, че системата има потенциал за развитие, ако бъдат използвани възможностите за външно финансиране и по-тясно сътрудничество с университетите и бизнеса в града. Целта ни е да надградим постигнатото през последните години и да създадем по-добра връзка между детската градина, училището, висшето образование и пазара на труда, подчерта тя.Като основна добавена стойност на стратегията беше посочено създаването на по-добре свързана образователна среда, устойчив подход към кадровия дефицит, мерки за ограничаване на различията между училищата, повишаване конкурентоспособността на града и осигуряване на устойчиво финансиране чрез национални и европейски програми, както и въвеждането на дигитални инструменти и решения.Стратегията за развитие на образованието в община Варна ще бъде документ, който не просто описва мерки, а предлага нова философия на управление: интегрирана, технологична, устойчива и ориентирана към бъдещето.Тя поставя детето в центъра на системата, учителя — в ролята на ключов фактор за промяна, а общността — като активен партньор, каза още Лесидренска.