Заради 5-годишната промяна във Варна изготвят нова образователна стратегия
©
Антоанета Хинева подчерта, че действащата към момента стратегия е изготвена на базата на данни от 2019 г., които вече не отразяват реалната картина в образователната система. По думите ѝ след преброяването на населението през 2021 г. са отчетени съществени промени в демографските и статистическите показатели. Днес работим в различна среда – детските градини вече са 53 при 51 преди няколко години, разкрити са 10 нови групи, има промени във възрастовата структура и в образователния профил на педагогическите специалисти. Нараства и броят на учениците, най-вече в професионалните гимназии и профилираните паралелки, а в Центъра за специална образователна подкрепа са разкрити с 15 повече паралелки, посочи още тя. Според Хинева именно подобни промени налагат изработването на нов стратегически документ, който да стъпи на актуални данни и да даде адекватен отговор на потребностите на образователната система във Варна през следващите години.
Стратегията се разработва по класическия модел на стратегическо планиране, който отговаря на три основни въпроса – откъде тръгваме, къде искаме да стигнем и как ще го постигнем, обясни Светлана Лесидренска. Тя уточни, че е направен подробен анализ на външната среда и на вътрешния потенциал на системата – институционален, кадрови, инфраструктурен и финансов. Данните показват, че Варна разполага със стабилна основа – 53 детски градини, 59 училища и 7 центъра за подкрепа на личностното развитие, както и изградена STEM среда в част от училищата. В същото време съществуват предизвикателства, свързани с недостиг на учители по математика и природни науки и необходимост от обновяване на част от сградния фонд.
По думите ѝ анализът показва, че системата има потенциал за развитие, ако бъдат използвани възможностите за външно финансиране и по-тясно сътрудничество с университетите и бизнеса в града. Целта ни е да надградим постигнатото през последните години и да създадем по-добра връзка между детската градина, училището, висшето образование и пазара на труда, подчерта тя.
Като основна добавена стойност на стратегията беше посочено създаването на по-добре свързана образователна среда, устойчив подход към кадровия дефицит, мерки за ограничаване на различията между училищата, повишаване конкурентоспособността на града и осигуряване на устойчиво финансиране чрез национални и европейски програми, както и въвеждането на дигитални инструменти и решения.
Стратегията за развитие на образованието в община Варна ще бъде документ, който не просто описва мерки, а предлага нова философия на управление: интегрирана, технологична, устойчива и ориентирана към бъдещето.
Тя поставя детето в центъра на системата, учителя — в ролята на ключов фактор за промяна, а общността — като активен партньор, каза още Лесидренска.
Още от категорията
/
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евробанкноти са образувани във Варна
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.