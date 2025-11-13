Доц. д-р Калоян Колев от катедра "Обща икономическа теория“ към ИУ - Варна посети Universidad Argentina de la Empresa (UADE) в гр. Буенос Айрес, Аржентина. Посещението се осъществи в рамките на програма "Еразъм+“ и имаше за цел да затвърди дългогодишното партньорство между двете институции, информираха от Икономическия университет.Българският флаг беше издигнат редом до аржентинското знаме в чест на посещението на доц. Колев – жест, който подчерта уважението, гостоприемството и професионализма на партньорите от UADE.По време на визитата доц. д-р Калоян Колев изнесе лекции пред студенти от различни курсове в програмите Global Communications, Global Finance и Global Management. Лекциите предизвикаха силен интерес и успяха да ангажират студентите в ползотворни дискусии.Доц. Колев проведе и редица срещи с представители и ръководители на UADE, по време на които бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството чрез студентска и преподавателска мобилност, съвместни научни проекти и бъдещи академични инициативи.Този обмен утвърждава водещата роля на ИУ – Варна в изграждането на международни академични връзки и допринася за обогатяването на академичната среда чрез взаимодействие с партньори от чуждестранни университети.