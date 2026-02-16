Пияни и надрусани се озоваха в арестите във Варненска област покрай Трифон Зарезан и Св. Валентин.От пресцентъра на МВР в морския град съобщиха, че 45-годишен мъж е установен да управлява кола, след употреба на психоактивни вещества - метамфетамин и амфетамин. Нарушителят бил отведен в полицейския арест вчера, за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.Трима мъже на 19 и 31 години, и жена на 33 години са в арестите на Първо, Трето РУ и РУ Провадия. Преди дни служители на реда извършили проверка на провинените. В тях полицаите намерили и иззели метамфетамин, според изготвените експертни справки. За случаите е уведомена прокуратурата и са образувани две бързи и две досъдебни производства.Трима водачи попаднали в полицейските арест за срок до 24 часа. При извършена проверка, служителите на РУ Девня, РУ Аксаково и Четвърто РУ, установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали значително количество алкохол. Инспекциите на мъжете на 30, 42 и 50-годишна възраст, са извършени през почивните дни. По случаите са образувани бързи производства.