Извънреден брифинг на коалицията ПП-ДБ ще се проведе днес във Варна, стана ясно късно снощи. Темата ще са последните събития около делото на арестувания кмет на Морската столица - Благомир Коцев.Припомняме, че мярката за неотклонение на Коцев бе потвърдена в петък, като съдът остави в ареста кмета на Варна. На последното заседание се появи нов свидетел срещу Коцев, а именно един от неговите заместници - Христо Рафаилов, който подаде оставка дни преди заседанието. Като причина за напускането си Рафаилов посочи здравословни проблеми.