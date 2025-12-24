Заради еврото: Без плащания в брой на касите на Община Варна
За гражданите, които предпочитат да използват услугите на посредници, включително виртуален ПОС, банки и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление, срокът за извършване на плащания е до 12:00 ч. на 30 декември 2025 г.
Плащанията в брой ще бъдат възобновени в 8:00 ч. на 05 януари 2026 г.
