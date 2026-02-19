Заради липса тротоари: Майки с колички във Варна викат такси за 500 метра
Майки с бебета викат такси за разстояние от около 500 метра и това вече не е необичайно. Това сподели таксиметровият шофьор Петър Милушев в рубриката "Такси" на Радио Варна, в която гост е Розалия Анастасова, жителка на квартала - която всеки ден среща огромни предизвикателства заради инфраструктурата.
Разстоянието беше от центъра на квартала до булевард "Св. Св. Константин и Елена" 40 – около 500 метра.
Валеше дъжд, всичко беше мокро, а клиентката беше с бебе и количка, разказа Милушев. По думите му подобни заявки зачестяват, особено при лошо време.
Анастасова, майка на малко дете, обясни, че решението да повика такси не е прищявка, а необходимост.
В квартал "Виница" е на практика невъзможно да се мине с бебешка количка. Ако някъде има нещо като тротоар, той е крайно недостатъчен. Когато вали и дупките се напълнят с вода, става опасно да се върви по шосето, а колите пръскат и трудно заобикалят пешеходците, посочи тя.
Проблемът не засяга само майките с колички. Според живеещите в района възрастни хора с патерици или инвалидни колички също срещат сериозни затруднения при придвижването.
Мястото на пешеходците не е на пътното платно, но при липса на тротоар те нямат избор, допълни Анастасова.
Жителите твърдят, че през последните три години са подавали многобройни сигнали до общината. По думите им булевардът неведнъж е бил обявяван като част от проект за рехабилитация, но реални действия така и не са започнали.
В същото време строителството в района продължава, а честите изкопни дейности и присъединявания към ВиК мрежата допълнително влошават състоянието на настилката.
Загубихме вяра, че скоро ще се случи промяна. За една майка с малко дете е невъзможно понякога дори да стигне до магазин, аптека или лекар, коментира Анастасова.
Жителите посочват и трудности при използването на обществения транспорт - спирки без навеси и пейки, както и препълнени автобуси, които не улесняват качването с количка.
