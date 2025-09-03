Необходимо е пълно затваряне на участъка от бул. "Осми приморски полк" заради дейностите по доизграждане на ВиК-мрежата в града. Това ще се случи след 18 септември, четвъртък, а очакваният срок за изпълнение на дейностите в трасето е около 52 дни, в случай че няма непредвидени обстоятелства.В този времеви интервал технически не е възможно там да минава автобусна линия 31, но официално промените ще бъдат обявени по-късно от компетентните институции. Това поясни за Радио Варна Сава Коев, ръководител на ВиК-проекта във Варна. Ограниченията се отнасят за района на бившето военно поделение "Светкавица" - отсечката между ул. "Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. "Виница" с бул. "Княз Борис I") и разклона за ул. "Катя Чукова".След 1 октомври ще стане ясно кога ще продължат ремонтните дейности в участъка от Ботаническата градина до пътния възел на Ален мак. Срокът на изпълнение на работата там е не повече от три месеца. В момента се очаква разрешение за начало на ремонтните дейности там от Агенция "Пътна инфраструктура", уточни Коев.До края на годината трябва да приключат и дейностите във вилните зони край Варна за изграждане на канализационната мрежа.