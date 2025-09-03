ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради мащабен ВиК-ремонт: Затварят напълно участък от бул. "Осми приморски полк"
©
В този времеви интервал технически не е възможно там да минава автобусна линия 31, но официално промените ще бъдат обявени по-късно от компетентните институции. Това поясни за Радио Варна Сава Коев, ръководител на ВиК-проекта във Варна. Ограниченията се отнасят за района на бившето военно поделение "Светкавица" - отсечката между ул. "Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. "Виница" с бул. "Княз Борис I") и разклона за ул. "Катя Чукова".
След 1 октомври ще стане ясно кога ще продължат ремонтните дейности в участъка от Ботаническата градина до пътния възел на Ален мак. Срокът на изпълнение на работата там е не повече от три месеца. В момента се очаква разрешение за начало на ремонтните дейности там от Агенция "Пътна инфраструктура", уточни Коев.
До края на годината трябва да приключат и дейностите във вилните зони край Варна за изграждане на канализационната мрежа.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.