В храма "Св. Прокопий Варненски" тече интензивна подготовка за първия учебен на най-малките ученици от Основно училище "Й. Йовков". В сградата на училището от началото на месец юли започна основен ремонт по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а по време на строителните дейности децата от I до III клас ще се обучават във варненския храм.Отец Георги, екипи на строителната фирма, която строи в храма, множество родители, учители и общински служители работят ежедневно, за да могат помещенията за малчуганите да бъдат почистени, подредени и подготвени за първия учебен ден. Към момента се извършват и довършителните работи в част от помещенията – почистване на лайсни на подовите настилки, основно почистване и подреждане на стаите. "Всички с общи усилия ще осигурим подходяща учебна среда за най-малките ученици", увериха от настоятелството на храма и от ръководството на строителната фирма.В сградата на "Св. Прокопий Варненски" учениците от I до III клас на ОУ "Й. Йовков" ще разполагат с 6 просторни класни стаи, 3 големи стаи за извънкласни занимания, оборудвана кухня и столова, 3 специализирани учителски кабинета, стая за медицински персонал, физкултурен салон и зала за танци, разположени на 2 етажа.Двете нива разполагат с множество санитарни помещения, асансьор за инвалиди, отопление. По време на финалните дейности представители на Община Варна активно оказват съдействие, логистична подкрепа и следят ежедневно за изпълнението и подготовката на храма за посрещането на децата за началото на учебната 2025/2026 година и за създаването на условия за нормално протичане на образователния процес.Междувременно е в ход и проектът за реновиране на ОУ "Йордан Йовков", който включва цялостен ремонт и конструктивно укрепване на сградата, обновяване на всички инсталации, ново функционално разпределение на помещенията и създаване на модерна STEM среда на третия етаж. За постигане на енергийна ефективност клас "А" ще се извърши подмяна на дограма и изграждане система с топлоизолация, каменна облицовка и минерална мазилка по фасадите. Училището ще премине и на нов източник на енергия – от нафта към газ, а на покрива ще бъде монтирана фотоволтаична електроцентрала. Всички зони ще бъдат напълно достъпни за хора с увреждания. Проектът трябва да приключи през май следващата година.