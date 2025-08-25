ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради проблема с боклука във Варна: Комисия се събира извънредно
© Фейсбук
Основният проблем, който причинява кризата с боклука във Варна, е масовото нарушаване на Наредбата за отпадъците, заяви Станимиров в своя публикация в социалната мрежа. По думите му, информационната кампания за управление на отпадъците не е била добре планирана и организирана и не е постигнала желаните резултати. Освен това липсва достатъчен ресурс от страна на екоинспекторите в голяма община и районните кметства за осъществяване на масов контрол въпреки увеличения брой санкционирани, допълни Станимиров.
Варна има нужда да бъде по-приветлива и да има по-чиста градска среда. Имаме нужда от хора, които са на терен, подчерта Станимиров.
На комисията в сряда ще бъдат разгледани поправки в Наредбата за отпадъците, както и предложение за създаване на инспекторат към Община Варна с функции по контрол на общинските наредби. На комисията са поканени директорите на Дирекции "Екология" и "УСКОР", ОП "Управление на проекти и озеленяване", ОД "Пазари" ЕАД, всички районни кметове, както и активните граждани на Варна.
Още по темата
/
Контрера: София и Варна са по-мръсни при "Промяната", а милионите за чистота се увеличават и изтичат
07.08
Още от категорията
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Вижте новата "Мис Варна"
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.