Във връзка с проект на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в града и затваряне за движение на участък от бул. "Осми приморски полк" – пътя за кв. "Виница" в района на спирка "Светкавица", от 18.09.2025г. (четвъртък) се въвеждат промени в маршрута и обслужването на линии от градския транспорт, съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД:Делник:- По маршрут от спирка "ЖП Гара", спирка "Явор", бул. "В. Левски", бул. "Княз Борис I" - спирка "Балкан" до спирка "Дом майка и дете": начален час 05:00ч., краен час 23:00ч. - интервал 15 минути.- По маршрут от спирка "ЖП Гара", спирка "Явор", бул. "В. Левски", бул. "Княз Борис I"- спирка "Балкан" до спирка "Дом майка и дете": начален час 05:00ч., краен час 23:00ч. - интервал 20 минути.Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.Делник:- По утвърден маршрут - спирка "ЖП Гара" с начален час 06:05ч. и краен час 21:00ч. - к.к. Св.Св. Константин и Елена до спирка "Дом майка и дете"- с интервал 30 минути.- По утвърден маршрут - спирка "Дом майка и дете" с начален час 06:50ч. и краен час 22:00ч. - к.к. Св.Св. Константин и Елена до спирка "ЖП Гара" - с интервал 30 минути.- По утвърден маршрут - спирка "ЖП Гара" с начален час 06:00ч. и краен час 21:00ч., к.к. Св.Св. Константин и Елена до спирка "Дом майка и дете"- с интервал на 30 минути.- По утвърден маршрут - спирка "Дом майка и дете" с начален час 07:00ч. краен час 22:00ч., к.к. св.св. Константин и Елена до спирка "Жп. Гара" - с интервал на 30 минути.Делник/ Празник:- Спирка "Дом майка и дете" до С.О. Добрева чешма – 06:00;08:30;12:00; 14:30;18:00; 21:00 ч.- С.О. Добрева чешма до спирка "Дом майка и дете" - 06:30;09:00;12:30; 15:00;18:30; 21:30 ч.Делник/ Празник:- спирка "ЖП Гара" с начален час 05:10ч. и краен час 23:05ч. през спирка "Явор" до спирка "Светкавица" - интервал 30 минути.- спирка "Светкавица" с начален час 05:10ч. и краен час 23:10ч. през спирка "Явор" до спирка "ЖП Гара" - интервал 30 минути.Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 Светкавица".Делник/ Празник:- спирка "Дом майка и дете" – разклон "Виница" с начален час 05:10ч. и краен час 22:35ч., разклон "Виница" - спирка " Дом майка и дете" с начален час 04:55ч. и краен час 22:50ч. - интервал 30 минути.Ще се обслужват следните спирки: "Разклон Виница", "Захари Дончев", "Д-р Николаев", "Чешмата", "Център Виница", "Черно море", "Дом майка и дете" - двупосочно.Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 Разклон Виница".По маршрут от спирка "ЖП Гара", спирка "Явор", бул. "В. Левски", бул. "Княз Борис I" - спирка "Балкан", спирка "Дом майка и дете" до Аладжа манастир. Ще се обслужват всички спирки по маршрута.от ЖП ара – 08:00;13:00;17:50ч.от Аладжа манастир – 09:00;14:00 ;18:50ч.от ЖП гара – 07:55;13:10; 17:50ч.от Аладжа манастир – 08:55;14:10; 18:50ч.Припомняме, че за движение ще бъде затворена отсечката между ул. "Арх. Манол Йорданов" (свързваща пътя за кв. "Виница" с бул. "Княз Борис I") и разклона за ул. "Катя Чукова".