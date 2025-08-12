В петък, лек автомобил тръгва от Добрич за родилно отделение във Варна. На изхода на града виждат патрулка и водачът, чиято спътничка е жена му, на която спешно трябва да бъде направено секцио, спира.Бъдещият татко помолил униформените за помощ – пилотна кола, която да съпровожда автомобила му до Морската столица. Без колебание, Пътните полицаи на ОДМВР Добрич потеглили, като междувременно подали сигнал до дежурната част на ОДМВР Варна, да ги чакат колеги, работещи на територията към която пътуват. Така, когато лекия автомобил на семейството и автопатрулната кола стигнали до Панорамния път на Аксаково, полицейски екип на местното РУ продължил с ескорта.Навлизайки в рамките на града, униформени от Специализираните полицейски сили продължили със съпровода на колата, с родилката до болницата. Цялата акция се увенчала с успех, когато след няколко часа на бял свят се появили близначета. Случилото се не е изолиран инцидент, защото преди седмица полицаите от РУ Аксаково са извършили ескорт на частен автомобил от Добрич, в който е пътувал мъж отиващ на спешна хемодиализа във Варна.За служителите на реда това е работата им, която е в помощ и служба на обществото.