Варненският апелативен съд потвърди 4-годишна ефективна присъда на Силистренския окръжен съд спрямо жена, допуснала пътен инцидент, в който по непредпазливост е причинила смъртта на пешеходец. Шофьорката е призната за виновна в извършването на три нарушения на Закона за движение по пътищата: шофирала е със скорост над разрешената, управлявала е МПС без да има правоспособност и е избягала от местопроизшествието. Инцидентът е станал на път в община Дулово на 27 март 2024 г. Делото пред първата инстанция е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, при което подсъдимият признава фактите от обвинителния акт, а наказанието се намалява с 1/3.Първоинстанционната присъда е обжалвана от частните обвинители – наследници на загиналия, които искат по-тежка санкция, и от подсъдимата – с искане за намаляване на наказанието и условно осъждане.Подсъдимата Е. Етем живеела в едно село, а работела в друго в община Дулово. Не притежавала шофьорска книжка, но всеки ден се придвижвала между двете населени места с колата си. На инкриминираната дата тя отново шофирала, когато забелязала Изет Ш. да пресича пътното платно, говорейки по телефона. Въпреки че извила волана надясно, не успяла да предотврати удара. Пешеходецът починал на място. На тел. 112 подсъдимата съобщила за лежащ човек на пътя човек, но не казала, че тя го е блъснала. С помощта на роднини укрила автомобила си в гараж. Намерено парче от колата разкрило марката и цвета й, и насочило разследващите към собственичката.Автотехническа експертиза е установила, че преди произшествието подсъдимата се е движела с близо 111,4 км/ч при разрешени 90. Според вещите лица, основната причина за катастрофата е високата скорост, която е лишила водачката от техническа възможност да избегне удара.Нарушението "бягство от местопроизшествието“ се извлича от поведението на подсъдимата - без уважителна причина тя напуснала местопроизшествието, за да укрие участието си в катастрофата и да заличи доказателства. "Налице са целенасочени, осмислени и координирани прояви, с цел непосредственото укриване авторството на деянието от подсъдимата и заличаване на доказателства, свързващи я с престъплението“, аргументира се Апелативен съд – Варна. Няма спор, че жената е извършила и третото нарушение – управление без необходимата правоспособност. Такава Е. Етем никога не е придобивала, а е била зад волана редовно.Пострадалият от своя страна е съпричинил вредоносния резултат като също е допуснал нарушения на правилата: при пресичане на място без пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства; не трябва да удължават ненужно пътя и времето за пресичане и да спират без необходимост на платното; забранено им е да навлизат внезапно на платното, а когато са на него, да говорят по телефона. В случая – когато Изет Ш. е видял автомобила на подсъдимата, е имал напълно неправилна реакция - да пробяга разстоянието пред автомобила.При определяне на наказанието е взета предвид обществената опасност на личността на подсъдимата, която не е висока, извън проявленията й като водач на МПС без правоспособност през годините и обема на действията по укриване след инцидента. Отчетена е липсата на загриженост към пострадалия, за сметка на комплекс от волево обусловени решения да укрие участието си в произшествието и доказателствата. Смекчаващите отговорността обстоятелства включват чистото съдебно минало на Е. Етем, добрите характеристични данни, трудовата ангажираност, семейното положение и изразеното съжаление за стореното.Анализът на въззивната инстанция констатира, че определеното от Окръжния съд в Силистра наказание е справедливо и съответно на извършеното.Решението на Апелативен съд – Варна подлежи на обжалване пред ВКС.