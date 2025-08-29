Благомир Коцев с искане за незабавно освобождаване на политическите затворници. Това съобщават от ПП.
По-рано днес защитата на кмета на Варна вкара в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане под стража на Благомир Коцев.
Прокуратурата е длъжна незабавно да уведоми съда, а той от своя страна да насрочи дата за гледане на мярката.
Очакванията са това да се случи още следващата седмица.
Протест ще има и в София на 3 септември, а във Варна протестните действия ще продължат и на 4 септември.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.