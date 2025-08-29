Сподели close
На 2 септември от 18:30 часа пред Община Варна ще се състои протест в подкрепа на Благомир Коцев с искане за незабавно освобождаване на политическите затворници. Това съобщават от ПП.

По-рано днес защитата на кмета на Варна вкара в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката за задържане под стража на Благомир Коцев.

Прокуратурата е длъжна незабавно да уведоми съда, а той от своя страна да насрочи дата за гледане на мярката.

Очакванията са това да се случи още следващата седмица.

Протест ще има и в София на 3 септември, а във Варна протестните действия ще продължат и на 4 септември.