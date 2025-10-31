Благомир Коцев е поискала прекратяване на досъдебното производство срещу него и освобождаването му без мярка за неотклонение.
Като причина адвокатите на Коцев посочват, че има показания, според които пари са били искани от негово име, но не и от него лично.
Двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и общинската служителка Антоанета Петрова, няма да се явят в сградата на Софийския градски съд.
Първоначалното обвинение, което бе повдигнато срещу варненския кмет бе за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп. Припомняме, че в последствие основното обвинение бе променено. Според прокуратурата вече не става дума за организирана престъпна група, а за "престъпно сдружаване". От понеделник кметът Коцев има и ново обвинение – също за подкуп. То е свързано с прехвърляне на над 3 млн. лева от сметката на Община Варна към общинското дружество "Градски транспорт“.
Кметът на Варна, Благомир Коцев бе арестуван в началото на юли месец тази година.
Защитата на Коцев поиска прекратяване на досъдебното производство
