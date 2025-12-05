Сподели close
Часове преди да влезе в сила определената мярка за неотклонение "парична гаранция“ на кмета на Варна, Благомир Коцев, в Окръжен съд – Варна е постъпила жалба от неговия защитник, съобщиха от съдебната институция.

Жалбата е била насочена срещу размера на паричната гаранция, стана ясно днес. Припомняме, че варненският кмет бе пуснат на свобода срещу 200 хиляди лева. Адвокатът е настоял или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката – "подписка“.

Предстои жалбата да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна.