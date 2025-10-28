Сподели close
Днес три дървета, разположени в зоната под укрепително съоръжение на Алея Първа, бяха преместени във връзка с проекта на "Холдинг Варна" и изграждането на панорамна асансьорна кула там, съобщиха в официалната страница на проекта. 

Дърветата са с височина около 8 метра. 

Те бяха преместени с помощта на специализирана техника и под наблюдението на експерти по озеленяване, за да бъде гарантирано тяхното запазване.

След изваждането им, растенията ще бъдат засадени отново в съседни зелени площи, извън строителния периметър.