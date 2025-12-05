Засилен полицейски контрол на 8 декември във Варна
Установени са местата, където се очакват масови събирания на млади хора – заведения, хотели, къщи за гости, хижи и др. Около тях е предвидено засилено полицейско присъствие, а на собствениците на съответните обекти е обърнато внимание на задълженията им с охраната и пропускателния режим - да не се надвишава капацитета и да не се продава алкохол на непълнолетни. В дните около празника са планирани и специализирани операции за контрол по спазването на пътните правила.
Проверки ще се извършват за недопускането на нарушения на скоростните режими, управление под въздействие на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи, технически неизправни автомобили и други. Полицейските екипи ще имат готовност и за регулиране и подпомагане на трафика при повишаване на интензивността му по основните пътни артерии. Завишена е и контролната дейност по отношение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.
ОДМВР – Варна съветва празнуващите млади хора да пътуват внимателно, с добре подготвени автомобили и след предварително осведомяване за пътната и метеорологична обстановка.
Подготвените от Отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" – МВР практически препоръки за безопасно движение по време на студентския празник могат да бъдат прочетени в прикачения документ.
