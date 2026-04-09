За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик и затова екипите на "Пътна полиция" ще бъдат по пътищата в засилен състав. Освен униформени служители и автомобили, в контрола на пътя ще участват и небрандирани коли, които ще следят за нарушения и ще подават сигнал към полицейските екипи.

Ще се използват активно и всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества. Паралелно с това са предприети действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на "Охранителна полиция".

Проведени са срещи с организатори, местни власти и представители на църквата, за да се гарантира нормалното протичане на богослуженията и събитията, свързани с празника. Около храмовете ще има засилено присъствие в часовете на службите. Служителите ще следят за съмнително поведение, изоставени предмети и необичайно паркирани автомобили, като се разчита и на повишено внимание от страна на гражданите. Обърнато е внимание и на сигурността при организирани пътувания на деца, като са проведени разговори с представители на училища, ръководители на групи и туроператори.

Екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" също са в готовност. Превантивно са извършени проверки в църковните обекти и в места за настаняване. Осигурени са дежурни екипи и техника на локациите с очаквано струпване на хора.