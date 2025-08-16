ЗАРЕЖДАНЕ...
Заснеха падащ метеорит край Варна?
Не е ясно дали наистина става въпрос за метеорит, но се вижда как нещо проблясва в небето и пада към земята.
При падане на метеорит, обикновено се наблюдават твърде силни светлинни явления. По небето прелита разпръскващо искри ярко огнено кълбо с опашка. Местността на стотици километри наоколо се осветява от силна светлина, а на небето след огненото кълбо остава слабо светеща, извита следа. След изчезването на огненото кълбо, което прелита на небето само за няколко секунди, се усещат силни удари, подобни на взривове. На много места се усеща разтърсване на земната повърхност и на сградите, разтварят се врати, чупят се прозорци, падат предмети. Веднага след ударите се чува гръмоподобен грохот, трясък, далечни тънтежи и глух шум, обясняват от Българско метеоритно общество.
Честит празник, Варна!
