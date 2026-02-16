Застарява педагогическия персонал в училищата във Варна. Последната статистика, с която разполага кметската администрация, сочи, че 14 на сто от всичките учители в морския град на са възраст над 60 години.На другия полюс са младите учители, които трябва да са гръбнака на образованието в следващите години. При тях на възраст до 30 години са само 170 лица, което е едва 5 процента от целия педагогически персонал във Варна.Друг проблем, който бе посочен днес, е и липсата на подготвени специалисти. Без професионално-квалификационна степен (ПКС) са 1122 учители, което е 36 на сто от всички.Данните бяха изнесени при обявяването на старта на разработване на нова Стратегията за развитие на предучилищното и училищно образование в община Варна за периода 2026-2030 г.