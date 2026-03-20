Във връзка с възникнала необходимост от спешен ремонт плувен басейн "Делфини" преустановява работа, считано от 18:00 часа на 19.03. 2026 г. до отстраняване на проблема.

От ОП "Спорт-Варна" поднасят извинение на гражданите за причиненото неудобство.