Затварят централни улици във Варна за 22 септември
• бул. "Сливница“ – от бул. "Мария Луиза“ до бул. "Княз Борис I“;
• бул. "Княз Борис I“ – от бул. "Сливница“ до ул. "Цар Освободител“;
• ул. "Опълченска“ – от бул. "Сливница“ до ул. "Братя Миладинови“;
• ул. "Братя Миладинови“ – от ул. "Петко Каравелов“ до бул. "Княз Борис I“;
• ул. "Иларион Макариополски“ – от ул. "Александър Малинов“ до бул. "Сливница“;
• ул. "Македония“ – от ул. "Петко Каравелов“ до ул. "Любен Каравелов“.
През този период автобусни линии 9, 14, 109 и 409 няма да обслужват спирки "Севастопол“ и "Академията“. Вместо това те ще се движат по бул. "Осми приморски полк“ и бул. "Цар Освободител“, като ще спират на спирките "Музея“ и "Площад Съединение“ (до Младежкия дом).
Община Варна призовава гражданите да проявят разбиране и приканва повече варненци да се включат в инициативата, като изберат алтернативни форми на придвижване в празничния ден.
