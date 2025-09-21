Припомняме, че на 22 септември 2025 г. (понеделник), в рамките на Европейската седмица на мобилността и инициативата "Пеша фест“, в центъра на Варна ще бъде въведена временна организация на движението. От 09:00 до 20:00 ч. се затварят за автомобили следните участъци в централната градска част:• бул. "Сливница“ – от бул. "Мария Луиза“ до бул. "Княз Борис I“;• бул. "Княз Борис I“ – от бул. "Сливница“ до ул. "Цар Освободител“;• ул. "Опълченска“ – от бул. "Сливница“ до ул. "Братя Миладинови“;• ул. "Братя Миладинови“ – от ул. "Петко Каравелов“ до бул. "Княз Борис I“;• ул. "Иларион Макариополски“ – от ул. "Александър Малинов“ до бул. "Сливница“;• ул. "Македония“ – от ул. "Петко Каравелов“ до ул. "Любен Каравелов“.През този период автобусни линии 9, 14, 109 и 409 няма да обслужват спирки "Севастопол“ и "Академията“. Вместо това те ще се движат по бул. "Осми приморски полк“ и бул. "Цар Освободител“, като ще спират на спирките "Музея“ и "Площад Съединение“ (до Младежкия дом).Община Варна призовава гражданите да проявят разбиране и приканва повече варненци да се включат в инициативата, като изберат алтернативни форми на придвижване в празничния ден.