Затварят тези улици във Варна
Във връзка с провеждането на футболен мач от 17:30 ч. на 06.12.2025 г. (събота) на стадион "Тича“ между отборите на ПФК "Черно море“ - Варна и ПФК "ЦСКА“ – София ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства за времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. по ул. "Никола Йонков Вапцаров“ - в частта от кръстовището с бул. "Княз Борис I“ до кръстовището с бул. "Осми приморски полк“. При отпадане на необходимостта от ограничаване на движението пропускането на автомобили в посочените участъци ще бъде възстановено поетапно.
По повод провеждането на футболна среща на стадион "Спартак“ между отборите на ПФК "Спартак“ - Варна и ПФК "Левски“ – София, от 17:30 ч. на 07.12.2025 г. (неделя) движението за моторни превозни средства ще бъде преустановено, както следва:
На 07.12.2025 г. за времето от 15:30 ч. до 17:00 ч. по бул. "Княз Борис I“ - в частта от кръстовището с бул. "Сливница“ до кръстовището с бул. "Цар Освободител“;
На 07.12.2025 г. за времето от 15:30 ч. до 17:00 ч. по бул. "Цар Освободител“ - в частта от кръстовището с бул. "Княз Борис I“ до кръстовището с ул. "Отец Паисий“;
На 07.12.2025 г. за времето от 14:30 ч. до 19:30 ч. по ул. "Кирил Шиваров“ - в частта от кръстовището с ул. "Дойран“ до кръстовището с бул. "Цар Освободител“.
При отпадане на необходимостта от ограничаване на движението пропускането на автомобили и автобуси от линиите на градски транспорт в посочените участъци ще бъде възстановено поетапно, по решение на ръководителя на охраната на мероприятието от Областна дирекция на МВР – Варна.
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
