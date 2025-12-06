На няколко локации във Варна ще бъдат въведени временни промени в движението на пътно-превозни средства през предстоящите почивни дни във връзка с провеждането на две футболни срещи на 6 и 7 декември.Във връзка с провеждането на футболен мач от 17:30 ч. на 06.12.2025 г. (събота) на стадион "Тича“ между отборите на ПФК "Черно море“ - Варна и ПФК "ЦСКА“ – София ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства за времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. по ул. "Никола Йонков Вапцаров“ - в частта от кръстовището с бул. "Княз Борис I“ до кръстовището с бул. "Осми приморски полк“. При отпадане на необходимостта от ограничаване на движението пропускането на автомобили в посочените участъци ще бъде възстановено поетапно.По повод провеждането на футболна среща на стадион "Спартак“ между отборите на ПФК "Спартак“ - Варна и ПФК "Левски“ – София, от 17:30 ч. на 07.12.2025 г. (неделя) движението за моторни превозни средства ще бъде преустановено, както следва:На 07.12.2025 г. за времето от 15:30 ч. до 17:00 ч. по бул. "Княз Борис I“ - в частта от кръстовището с бул. "Сливница“ до кръстовището с бул. "Цар Освободител“;На 07.12.2025 г. за времето от 15:30 ч. до 17:00 ч. по бул. "Цар Освободител“ - в частта от кръстовището с бул. "Княз Борис I“ до кръстовището с ул. "Отец Паисий“;На 07.12.2025 г. за времето от 14:30 ч. до 19:30 ч. по ул. "Кирил Шиваров“ - в частта от кръстовището с ул. "Дойран“ до кръстовището с бул. "Цар Освободител“.При отпадане на необходимостта от ограничаване на движението пропускането на автомобили и автобуси от линиите на градски транспорт в посочените участъци ще бъде възстановено поетапно, по решение на ръководителя на охраната на мероприятието от Областна дирекция на МВР – Варна.