Изпълняващият функциите кмет Павел Попов подписа международна харта, с която Община Варна успешно се присъедини към градовете, участващи в Европейската седмица на мобилността. Тазгодишната тема на седмицата е под надслова "Mobility for everyone“ (мобилност за всички), като основна част от европейската инициатива е превръщането на автомобилни пътища в пешеходни зони, дори и за един ден, обръщайки внимание на възможностите за алтернативен, еко съобразен, здравословен и по-ефективен начин на придвижване.През 2025 г. Европейската седмица на мобилността приканва хората и управляващите да преосмислят всяко пътуване и да осигурят мобилност за всички. Фокус е поставен върху възможностите за добро планиране, проектиране, разнообразие и надеждност на транспортни услуги, които да са налични, достъпни, на достъпни цени, безопасни и устойчиви за всеки, независимо от неговите доходи, местоположение, пол или способности.В препоръките на официалните документи на Европейския съюз по темата е записано, че целите и идеите на инициативата трябва да включват търсене на приобщаващ подход и създаване на пространство и възможности за сътрудничество между различните сектори в търсенето на най-добрите решения за устойчива градска мобилност. Създаването на стабилни системи включва привличането на публичния сектор за каузата, заличаването на административните граници, търсене на подход за подкрепа между малките градове, регионите и съседните администрации, за да се отговори на избора на хората.Във връзка Европейската седмица на мобилността 2025 г. във Варна се организират редица тематични събития, обединени под шапката на "Пеша Фест“. Фестивалът ще се проведе на 22 септември, в централната част на Варна и включва в програмата си разговори, състезания, прожекции и други изненади. Специално за инициативата ще бъде затворена за автомобилно движение ключова улица в морската столица, ще бъде обособена временна велоалея, ще се проведат информационна кампания, изложба и представление на улични артисти. Специален фокус тази година ще бъде поставен и върху търсенето на решения за осигуряване на ефективна мобилност за хората в неравностойно положение и върху пълноценния, здравословен и активен живот без автомобили в големия град.