ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят за автомобили част от центъра на Варна
©
• бул. "Сливница" – от бул. "Мария Луиза" до бул. "Княз Борис I";
• бул. "Княз Борис I" – от бул. "Сливница" до ул. "Цар Освободител";
• ул. "Опълченска" – от бул. "Сливница" до ул. "Братя Миладинови";
• ул. "Братя Миладинови" – от ул. "Петко Каравелов" до бул. "Княз Борис I";
• ул. "Иларион Макариополски" – от ул. "Александър Малинов" до бул. "Сливница";
• ул. "Македония" – от ул. "Петко Каравелов" до ул. "Любен Каравелов".
През този период автобусни линии 9, 14, 109 и 409 няма да обслужват спирки "Севастопол" и "Академията". Вместо това те ще се движат по бул. "Осми приморски полк" и бул. "Цар Освободител", като ще спират на спирките "Музея" и "Площад Съединение" (до Младежкия дом).
Община Варна призовава гражданите да проявят разбиране и приканва повече варненци да се включат в инициативата, като изберат алтернативни форми на придвижване в празничния ден.
Още по темата
Президентът Радев: Независимостта е един от най-ярките триумфи на българската държавност
22.09
Още от категорията
/
Обявиха дата кога можем да предадем събраните капачки, стотинки и парични дарения в град Варна
10:09
Варненци: Книгите са стотици, човекът е починал и майсторите продължават да оставят до контейнера и в него
08:51
Асоциацията на прокурорите: Заплахите към магистрати не са "мнение". Мястото на правосъдието не е в социалните мрежи
18.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: Граждани на протест пред...
20:28 / 18.09.2025
Пореден протест срещу задържането на кмета Коцев във Варна
20:27 / 17.09.2025
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.