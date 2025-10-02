За периода от 06.10.2025г. (понеделник) до 14:00 ч. на 10.10.2025 г. (петък) плувен басейн "Делфини“ няма да работи, информират от Общинско предприятие "Спорт – Варна“.Причината е преустановяване на топлоподаването към обекта от фирма "Веолия Енерджи Варна“.