Затвор за кражба на ел. тротинетка във Варна
Кражбата е извършена в условията на опасен рецидив през деня на първи април тази година в широкия център на Варна. Потърпевшият мъж влязъл в хранителен магазин и понеже не смятал да се бави, оставил пред входа електрическата си тротинетка без да я заключва с проволка. Върху тротинетката той закачил спортната си раница с лични вещи и покупки. Придвижвайки се в района, подсъдимият забелязал оставената незаключена тротинетка и веднага се възползвал от ситуацията. Въпреки виковете на пострадалия да спре и да му върне средството за придвижване и раницата, подсъдимият се отдалечил бързо с откраднатите вещи, на стойност около 750 лева. По подаден сигнал в полицията от собственика на тротинетката, извършителят бил установен, а причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.
23-годишният подсъдим е осъждан. С подписване на споразумението, подсъдимият декларира, че приема да заплати сторените по делото разноски.
Съдебният акт е окончателен.
