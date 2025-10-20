ЗАРЕЖДАНЕ...
Затвор за жена за кражба от супермаркет във Варна
Случаят е от миналия месец, а конкретната дата на извършване на кражбата - 21 септември т.г., вечерта. Тогава подсъдимата влязла в супермаркет на популярна търговска верига, започнала да обикаля първоначално край рафтовете с дрехи, през щандовете с алкохол и стелажите с козметични и хигиенни продукти, като вземала различни стоки и ги поставяла в торбата си. Тя успяла да прибере две рокли, пижама, спортни комплекти, няколко тениски и обувки, взела найлонова торба и продължила да слага в нея различни стоки от рафтовете – бутилка уиски, ликьор, дезодоранти, гелове, шоколади и много други артикули. Междувременно действията на подсъдимата били наблюдавани от охранител, който я разпознал като извършител на предишни кражби от същия магазин. Преминавайки през касовата зона без да плати нищо, жената била помолена да покаже покупките си и касовия бон за тях. Отнетите стоки, на обща стойност за около 650 лева, били доброволно върнати от подсъдимата срещу разписка, а за случая била сигнализирана полицията.
27-годишната жена е осъждана, с влезли в сила присъди за други кражби, като не са изтекли пет години от изтърпяване на наказанията по тях. Направените по делото разноски се поемат от подсъдимата. Съдебният акт е окончателен.
