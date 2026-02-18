Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Временно се ограничава движението за всички моторни превозни средства по път II-29 от Добрич към Варна поради снеговалеж и слаба видимост.

Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ). Оттам уточняват, че ограничението е въведено с цел безопасност на пътуващите при усложнените зимни условия.