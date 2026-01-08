Областно пътно управление във Варна съобщи, че временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили /над 12 тона/ по пътя Варна – Добрич. Причината е влошената пътна обстановка в района на Баир Баши, община Аксаково, където има аварирали превозни средства, в това число и такива, които все още се движат с летни гуми.Повече от 30 са вече специализираните автомобили, които почистват и обработват пътищата на територията на област Варна, съобщи директорът на ОПУ Георги Стратиев.