Çàòâîðíèê îò Âàðíà ïîðú÷à äà îáåçîáðàçÿò æåíà ìó ñ êèñåëèíà, çà äà íå ÿ ïîãëåäíå äðóã ìúæ

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 13:35 / 10.06.2020Êîìåíòàðè (1)813
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Ñ àêòèâíèòå ïîëèöåéñêè äåéñòâèÿ íà ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè îò ÎÄ íà ÌÂÐ âúâ Âàðíà ïîä ïðÿêîòî ðúêîâîäñòâîòî íà Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà å ïðåäîòâðàòåíî ïðèãîòîâëåíèå çà èçâúðøâàíå íà òåæêî ïðåñòúïëåíèå ïðîòèâ ëè÷íîñòòà - ïðè÷èíÿâàíå íà òåæêà òåëåñíà ïîâðåäà íà æåíà. Æåðòâàòà, ìëàäà æåíà îò Ïðîâàäèÿ, å òðÿáâàëî äà áúäå çàëÿòà ñ êèñåëèíà, çà äà "ñå ìú÷è öÿë æèâîò è äà íå ÿ ïîãëåäíå äðóã ìúæ“, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà.

Ïîäîçðåíèåòî, äî êîåòî âîäÿò äàííèòå, å, ÷å ïîðú÷êàòà å áèëà îòïðàâåíà îò Á. Â.- ìúæ ñ áîãàòî êðèìèíàëíî è ñúäåáíî ìèíàëî, êîéòî å æèâÿë íà ñåìåéíè íà÷àëà ñ æåðòâàòà. Òîé ñå íàìèðà â çàòâîðà, êúäåòî å çàäúðæàí ïîä ñòðàæà ïî îáâèíåíèå  çà äðóãî ïðåñòúïëåíèå.

Äàííèòå ñî÷àò, ÷å ïðåäëîæåíèå äà èçâúðøàò îáåçîáðàçÿâàíå íà æåðòâàòà áèëî îòïðàâåíî êúì íÿêîëêî äóøè. Âñè÷êè òå ñà ïðèåìàëè äà ÿ èçâúðøàò.Ñëåä èçïúëíåíèåòî é èçâúðøèòåëÿò ùÿë äà ïîëó÷è 1000 ëåâà è àìôåòàìèíè.

×àñò îò õîðàòà, ñ êîèòî ñà âîäåíè ðàçãîâîðèòå çà ïîðú÷êîâîòî çàëèâàíå ñ êèñåëèíà, ñà íàðêîçàâèñèìè. Íÿêîè îò òÿõ ñà äàëè ïðèâèäíî  ñúãëàñèå çàðàäè îáåùàíèòå íàðêîòèöè îò çàïîäîçðåíèÿ êàòî ïîðú÷èòåë.  Íàåòè áèëè è õîðà, êîèòî äà ñëåäÿò ïîâåäåíèåòî íà íàðî÷åíàòà çà çàëèâàíå ñ êèñåëèíà æåíà. Ñëåä êàòî æåðòâàòà íå áèëà íàìåðåíà îò ïðåñëåäâà÷èòå é, ïîðú÷èòåëÿò íàñî÷èë ñâîèòå äåéñòâèÿ îò çàòâîðà çà èçäèðâàíå íà íåéíè áëèçêè, êîèòî ñúùî äà áúäàò çàëåòè ñ êèñåëèíà.

Çà äà áúäå ïðåäîòâðàòåíî ïðåñòúïëåíèåòî ïðîòèâ ëè÷íîñòòà, íà 9 þíè å áèëà ïðîâåäåíà ñïåöèàëèçèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà Ïðîâàäèÿ Äîëíè ÷èôëèê è ñåëî Äúáðàâèíî. Êàòî ñúïðè÷àñòíè êúì ïëàíèðàíåòî íà ïðåñòúïëåíèåòî ñà çàäúðæàíè 17 äóøè, ñðåä êîèòî è äâå æåíè. Íà òðè àäðåñà ñà íàìåðåíè è èççåòè âèñîêîðèñêîâè íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ìàòåðèàëèòå ñà äîêëàäâàíè íà äåæóðåí ïðîêóðîð, êàòî â ìîìåíòà ñå èçâúðøâàò àêòèâíè ïðîöåñóàëíî-ñëåäñòâåíè è îïåðàòèâíè äåéñòâèÿ çà äîêàçâàíå íà ïðåñòúïíàòà äåéíîñò.

Ïðè ñúáèðàíå íà äîñòàòú÷íî äîêàçàòåëñòâà è ñëåä ïðåöåíêàòà èì Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà ùå ïðèâëå÷å êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò íÿêîè îò çàäúðæàíèòå çàñåãà çà 24 ÷àñà ëèöà. Ïî ñëó÷àÿ ðàáîòÿò è ïðîêóðîðè îò Ðàéîííàòà ïðîêóðàòóðà âúâ Âàðíà.








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