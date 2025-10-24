На 23 октомври 2025 г. в сградата на ОДМВР Варна се проведе координационна среща между ръководството на дирекцията и представителите на охранителните фирми, обслужващи двата обекта за търговия и развлечение.Срещата беше открита от старши комисар Красен Торимацов, директор на ОДМВР Варна. Основен акцент бе обсъждането на превантивни мерки и засилено сътрудничество между полицията и охранителните структури за предотвратяване на инциденти, особено с участието на непълнолетни лица.Беше постигнато съгласие за активна координация и обмен на информация с цел осигуряване на по-безопасна среда за гражданите и посетителите на търговските центрове.ОДМВР Варна продължава да работи активно за опазване на обществения ред и сигурността на всички граждани.