Готов е новият графит на Морска гара във Варна. По инициатива на общинската администрация артисти нарисуваха част от стената на вълнолома.Идеята за начинанието бе на младежите на варненската графити агенция "The Graffs“Графити произведението включва някои от най-емблематичните символи на морската столица като катедралата "Св. Успение Богородично“, варненския фар на фона на нос "Галата", "Побити камъни“, морския хоризонт, лодка, чайка и делфин. Гербовете на Община Варна и на Пристанище Варна също ще бъдат изрисувани върху композицията.