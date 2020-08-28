Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
×èòàòåëñêè
Çàâúðøâà èçãðàæäàíåòî íà íîâèÿ ñïîðòåí êîìïëåêñ â êâ. "Âèíèöà“
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 15:26 / 28.08.2020Êîìåíòàðè (1)280
©
Íîâèÿò ñïîðòåí êîìïëåêñ â êâ. "Âèíèöà“ â ðàéîí "Ïðèìîðñêè“ å íà ôèíàëíàòà ïðàâà. Èçãðàäåíè ñà îòêðèòè ñïîðòíè ïëîùàäêè çà ôóòáîë è áàñêåòáîë, ìíîãîôóíêöèîíàëíà ñïîðòíà ïëîùàäêà çà âîëåéáîë è òåíèñ íà êîðò, ôèòíåñ, òåíèñ íà ìàñà è äåòñêà ïëîùàäêà. Êîìïëåêñúò ðàçïîëàãà îùå ñúñ çîíà çà îòäèõ, èçãðàäåíà å íîâà àëåéíà ìðåæà, ïîñòàâåíî å íîâî îñâåòëåíèå, òåðåíèòå ñà îçåëåíåíè. Ïðåäñòîÿò äîâúðøèòåëíè äåéíîñòè, ñëåä êîåòî îáåêòúò ùå áúäå âúâåäåí â åêñïëîàòàöèÿ, ñúîáùèõà îò äèðåêöèÿ "Èíæåíåðíà èíôðàñòðóêòóðà è áëàãîóñòðîÿâàíå“ êúì Îáùèíà Âàðíà.

Òîâà å òðåòà ãîëÿìà áàçà çà ìàñîâ ñïîðò, êîÿòî ñå èçãðàæäà âúâ Âàðíà. Ïðåç ìåñåö þíè áå îòêðèò íîâ ñïîðòåí êîìïëåêñ íà óë. "Ñòóäåíòñêà" íà ìÿñòîòî íà ñòàð çàíåìàðåí ñòàäèîí. Íà 17-òå äåêàðà èìà èçãðàäåíà ìíîãîôóíêöèîíàëíà ñïîðòíà ïëîùàäêà çà âîëåéáîë è òåíèñ íà êîðò, èãðèùà çà ôóòáîë è áàñêåòáîë, ôèòíåñ, òåíèñ íà ìàñà è äåòñêà ïëîùàäêà, ïúòåêà çà áÿãàíå è êàðàíå íà ðîëåðè, ñúáëåêàëíè, çîíà çà îòäèõ, àëåéíà ìðåæà, îñâåòëåíèå, îçåëåíÿâàíå è ïàðêèíã. Â íàïðåäíàëà ôàçà ñà è äåéíîñòèòå ïî èçãðàæäàíå íà ñïîðòíî-ðàçâëåêàòåëíèÿ êîìïëåêñ âúâ "Âëàäèñëàâîâî“. Ïðîåêòúò âêëþ÷âà ìíîãîôóíêöèîíàëíà çàëà ñ 400 ìåñòà è ïîäçåìåí ïàðêèíã; ãîëÿìî ôóòáîëíî èãðèùå + 2 ïîìîùíè èãðèùà; èãðèùà çà áàñêåòáîë è âîëåéáîë; 2 òåíèñ êîðòà; ôèòíåñ íà îòêðèòî, àëåÿ çà äæîãèíã, äåòñêè êúò, îòêðèòà ñöåíà, çîíè çà îòäèõ, êàêòî è íîâà ïðèëåæàùà ïàðêîâà çîíà.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Êîëêî ãîòèíî ïðîöúôòÿâà òîçè êâàðòàë. Æàëêî ñàìî, ÷å äî íåãî ñå ñòèãà ïî äâà áóëåâàðäà, êîèòî ïî íèùî íå ïðèëè÷àò íà áóëåâàðäè, à íà 9òî ðàçðÿäíè óëè÷êèðŸ˜¥.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Äâå çëîâåùè êàòàñòðîôè êðàé Âàðíà, åäèí çàãèíàë è ïåòèìà ðàíåíè, ñðåä òÿõ è äåòåíöå
16:54 / 27.08.2020
Ëîêîìîòèâ ïîìåòå òðàêòîð íà æï ïðåëåç âúâ Âàðíåíñêî, òðàêòîðèñòúò å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà
16:45 / 26.08.2020
Çìèè â ìîðåòî íà Âàðíà! Åêñïåðò: Íÿìà ïîâîä çà ïàíèêà!
09:20 / 26.08.2020
Ìëàä ïåøåõîäåö ïîñòðàäà âúâ Âàðíà
12:09 / 26.08.2020
Âàðíåíêà: Íàñòðúõíàõ, êàòî âèäÿõ "îðèãèíàëíèÿ" ïðîòåñòåí åëåìåíò, ïîêðàé êîéòî ñúñ ñèãóðíîñò ìèíàâàò è äåöà
09:45 / 26.08.2020
"Àñïàðóõîâî" ùå ïåå è òàíöóâà òðè äíè
09:09 / 26.08.2020
Îùå åäèí çàãóáè áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà âúâ Âàðíà
11:49 / 26.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èêîíîìè÷åñêà çîíà "Òðàêèÿ"
Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: