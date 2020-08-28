Çàâúðøâà èçãðàæäàíåòî íà íîâèÿ ñïîðòåí êîìïëåêñ â êâ. "Âèíèöà“

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Òîâà å òðåòà ãîëÿìà áàçà çà ìàñîâ ñïîðò, êîÿòî ñå èçãðàæäà âúâ Âàðíà. Ïðåç ìåñåö þíè áå îòêðèò íîâ ñïîðòåí êîìïëåêñ íà óë. "Ñòóäåíòñêà" íà ìÿñòîòî íà ñòàð çàíåìàðåí ñòàäèîí. Íà 17-òå äåêàðà èìà èçãðàäåíà ìíîãîôóíêöèîíàëíà ñïîðòíà ïëîùàäêà çà âîëåéáîë è òåíèñ íà êîðò, èãðèùà çà ôóòáîë è áàñêåòáîë, ôèòíåñ, òåíèñ íà ìàñà è äåòñêà ïëîùàäêà, ïúòåêà çà áÿãàíå è êàðàíå íà ðîëåðè, ñúáëåêàëíè, çîíà çà îòäèõ, àëåéíà ìðåæà, îñâåòëåíèå, îçåëåíÿâàíå è ïàðêèíã. Â íàïðåäíàëà ôàçà ñà è äåéíîñòèòå ïî èçãðàæäàíå íà ñïîðòíî-ðàçâëåêàòåëíèÿ êîìïëåêñ âúâ "Âëàäèñëàâîâî“. Ïðîåêòúò âêëþ÷âà ìíîãîôóíêöèîíàëíà çàëà ñ 400 ìåñòà è ïîäçåìåí ïàðêèíã; ãîëÿìî ôóòáîëíî èãðèùå + 2 ïîìîùíè èãðèùà; èãðèùà çà áàñêåòáîë è âîëåéáîë; 2 òåíèñ êîðòà; ôèòíåñ íà îòêðèòî, àëåÿ çà äæîãèíã, äåòñêè êúò, îòêðèòà ñöåíà, çîíè çà îòäèõ, êàêòî è íîâà ïðèëåæàùà ïàðêîâà çîíà.
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