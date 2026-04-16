Приключва ремонтът и модернизацията на основната сграда на детска градина № 17 "Д-р Петър Берон" във Варна. Оглед на извършените дейности направи днес кметът Благомир Коцев, придружаван от директора на дирекция "Образование и младежки дейности" Антоанета Хинева и представители на фирмата – строител.

Детската градина е построена в периода 1964 г. - 1966 г. с пристрояване и разширение на нов корпус през 2007 г. и оттогава не е правен основен ремонт. Днес сградата е изцяло обновена – извършено е конструктивно укрепване, ремонтирани са всички помещения и коридорни пространства. Разширена е терасата над физкултурния салон, всички санитарни помещения са изцяло обновени – с нови настилки и санитария.

Сградата е с напълно реновирана фасада, изпълнена е топлоизолация по всички външни стени и е подменена дограмата. Изпълнени са и мерки за създаване на достъпна среда, като е изграден нов асансьор, осигуряващ достъп до двата етажа. Изцяло са обновени вътрешните ВиК мрежи и електроинсталацията, както и системите за отопление, вентилация и климатизация. Изградени са нови системи за пожароизвестяване и озвучаване, а покривите са основно ремонтирани.

В рамките на модернизацията е инсталирана покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW за собствено потребление, както и соларна система за топла вода. Подменен е и източникът на топлинна енергия – от нафта към газ, като е обновена изцяло инсталацията с нови тръбни разводки и радиатори.

С тази инвестиция създаваме по-добра и модерна среда за децата и екипа на детската градина, подчерта при огледа кметът Благомир Коцев.

Основният ремонт на ДГ №17 "Д-р Петър Берон" – гр. Варна" се реализира по проект №BG-RRP-1.007-0122 "Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 "Д-р Петър Берон" - гр. Варна", финансиран по процедура BG-RRP-1.007 "Модернизация на образователна среда" на Националния план за възстановяване и устойчивост със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция 2 "Модернизация на образователна инфраструктура", Компонент 1 "Образование и умения".

Общата стойност на проекта е 2 003 538,32 €, от които безвъзмездна финансова помощ 1 021 825,35 €. С решение на Общински съвет е одобрено допълнително финансиране от Община Варна в размер до 981 712,97 €. Крайният срок за изпълнение и приключване на проекта е 30 юни 2026 г.

Това е един от общо шест обекта, в които се изпълняват строително-монтажни дейности в рамките на стратегията за обновяване и модернизация на образователната инфраструктура във Варна. Очаква се скоро да приключат основните ремонти и в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Добри Чинтулов" и Средношколското общежитие "Михаил Колони", както и изграждането на нова сграда за танци към СУХНИ "Константин Преславски". Кметът поетапно извършва огледи и на останалите обекти.

ДГ "Д-р Петър Берон" е една от най-големите детски градини във варненския район "Приморски". Тя разполага с два филиала – "Жирафче" и "Другарче", предстои и изграждането на нов корпус към детското заведение.