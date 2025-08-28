ЗАРЕЖДАНЕ...
"Заземяване" - изложба с глина ще бъде открита във Варна
©
"Заземяване“ е покана да се върнем към изначалното чрез допира с глината – материал, който ни е съпътствал от праисторията до днес. Изложбата представя резултатите от две творчески работилници, в които 12 участници – приятели, съмишленици и любители на глината – потърсиха лично заземяване, оформяйки пръстта с ръцете си.
В експозицията ще бъдат представени създадените по време на уъркшопите произведения, подредени в артистична инсталация. Към тях се присъединява и художественото видео "Изкуството на глината“, което визуализира глината като източник на баланс, релаксация и творческа свобода.
Проектът е иницииран от Рая Давидова – керамичен художник от Варна и създател на студио TERRAYA, където се срещат традиционни и съвременни керамични техники. Практиката ѝ изследва връзката между материал, функционалност и артистично изразяване. В подготовката на изложбата тя си партнира със Здравка Меграуа – специалист с богат международен опит в арт терапията и преподаването на изкуство, чиито методи съчетават работа с материята и грижа за човека.
"Заземяване“ не е просто изложба – това е колективен процес, в който глината се превръща в посредник между хората, техните емоции и земята. Проектът приканва всеки посетител да се докосне до тази връзка и да открие в нея собственото си усещане за устойчивост и принадлежност.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.