Изложбата "Заземяване“ ще бъде открита на 1 септември 2025 г. от 18:30 в пространство Swed Cab Embassy във Варна. Събитието е част от програмата на Форум за съвременно изкуство БУНА (03–08.09.2025) и е организирано от студио TERRAYA с подкрепата на Фонд Култура на Община Варна."Заземяване“ е покана да се върнем към изначалното чрез допира с глината – материал, който ни е съпътствал от праисторията до днес. Изложбата представя резултатите от две творчески работилници, в които 12 участници – приятели, съмишленици и любители на глината – потърсиха лично заземяване, оформяйки пръстта с ръцете си.В експозицията ще бъдат представени създадените по време на уъркшопите произведения, подредени в артистична инсталация. Към тях се присъединява и художественото видео "Изкуството на глината“, което визуализира глината като източник на баланс, релаксация и творческа свобода.Проектът е иницииран от Рая Давидова – керамичен художник от Варна и създател на студио TERRAYA, където се срещат традиционни и съвременни керамични техники. Практиката ѝ изследва връзката между материал, функционалност и артистично изразяване. В подготовката на изложбата тя си партнира със Здравка Меграуа – специалист с богат международен опит в арт терапията и преподаването на изкуство, чиито методи съчетават работа с материята и грижа за човека."Заземяване“ не е просто изложба – това е колективен процес, в който глината се превръща в посредник между хората, техните емоции и земята. Проектът приканва всеки посетител да се докосне до тази връзка и да открие в нея собственото си усещане за устойчивост и принадлежност.